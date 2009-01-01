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Каким образом японский министр 19 века стал первой жертвой проведённой им реформы?

Каким образом японский министр 19 века стал первой жертвой проведённой им реформы?

Это Симпэй на посту министра юстиции Японии ввёл независимость судебной власти и осуществил множество реформ. Одной из них было внедрение публичного размещения фотографий особо опасных преступников. Когда в 1874 году он возглавил вооружённое восстание, подавленное властями, фотографии Симпэя способствовали его быстрому аресту — он стал первой жертвой осуществлённой модернизации.

Источник: Japanese Wiki Corpus / Eto Shinpei

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