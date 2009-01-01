Каким образом японский министр 19 века стал первой жертвой проведённой им реформы?

Это Симпэй на посту министра юстиции Японии ввёл независимость судебной власти и осуществил множество реформ. Одной из них было внедрение публичного размещения фотографий особо опасных преступников. Когда в 1874 году он возглавил вооружённое восстание, подавленное властями, фотографии Симпэя способствовали его быстрому аресту — он стал первой жертвой осуществлённой модернизации.