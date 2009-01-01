Какой процесс азиатам облегчает бамбуковая жена?

В странах Юго-Восточной Азии некоторые люди жаркими ночами спят в обнимку с бамбуковой женой. Так называется полая плетёная конструкция из бамбука, иногда в человеческий рост длиной. Эффект охлаждения обеспечивается двумя факторами: поверхность бамбука на ощупь кажется более холодной, чем ткань одеяла, а обхват «жены» способствует притоку воздуха к большей поверхности тела и, как следствие, большему объёму испарения пота.