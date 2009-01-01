Музей фактов

В кинотеатрах каких стран устраивают паузы в середине сеансов?

В кинотеатрах каких стран устраивают паузы в середине сеансов?

В начале и середине прошлого века американские кинотеатры часто устраивали паузы в середине фильмов, особенно тех, что длиннее обычного. Во время паузы зрители могли сходить в туалет и пополнить запасы еды, но постепенно эта практика сошла на нет. Однако в некоторых странах традиция таких перерывов жива и сейчас: среди них Исландия, Швейцария, Индия, Египет и Турция.

Источник: The Guardian / Blockbuster or bladderburster? Why movie intermissions must return – now!

Египет Индия Исландия кинематограф кинотеатры США Турция Швейцария

А также: