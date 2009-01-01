Как зависит успешность охоты лис зимой от направления нырка в снег?

Лисы зимой часто охотятся на мелких животных, подпрыгивая и резко ныряя в снег. Наблюдения чешского зоолога Ярослава Червены показали, что чаще всего лисы совершают нырок с ориентацией на северо-восток, при этом время суток, погода и ветер не влияют на этот выбор. Более того, атаки именно в таком направлении, а также противоположном юго-западном чаще оказываются результативными, в то время как только каждое пятое нападение в другом направлении успешно. Червены выдвинул гипотезу, что лисы особым образом используют магнитное поле Земли для более точного определения расстояния до жертвы.