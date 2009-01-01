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Где и при каких обстоятельствах приносят в жертву металлы?

Где и при каких обстоятельствах приносят в жертву металлы?

Для защиты постоянно соприкасающихся с влажной средой металлических конструкций, например, труб или обшивки кораблей, часто применяют гальванические аноды. Это простые блоки или пруты из цинка, магния или алюминия — металлов с более высоким по сравнению со сталью отрицательным потенциалом. Будучи прикреплёнными к корпусу изделия, они усиленно теряют свои электроны, сохраняя электроны защищаемого металла. В ходе эксплуатации гальванические аноды могут полностью разрушаться, за что их также называют жертвенными анодами.

Источник: Википедия / Гальванический анод

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