Где и при каких обстоятельствах приносят в жертву металлы?

Для защиты постоянно соприкасающихся с влажной средой металлических конструкций, например, труб или обшивки кораблей, часто применяют гальванические аноды. Это простые блоки или пруты из цинка, магния или алюминия — металлов с более высоким по сравнению со сталью отрицательным потенциалом. Будучи прикреплёнными к корпусу изделия, они усиленно теряют свои электроны, сохраняя электроны защищаемого металла. В ходе эксплуатации гальванические аноды могут полностью разрушаться, за что их также называют жертвенными анодами.