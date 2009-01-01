Какой химический элемент применялся в 19 веке как многоразовое слабительное?

В 19 веке популярным средством, якобы действующим как слабительное, были пилюли из металлической формы сурьмы. Проходя через кишечник, они почти не меняли форму и не теряли в весе, поэтому больные доставали их из испражнений, мыли и снова использовали при надобности. Часто такие «вечные таблетки» передавали по наследству.