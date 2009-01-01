Какие птицы дали название способу передачи информации через молчание?

Патриотический акт, принятый правительством США после терактов 11 сентября 2001 года, позволяет направлять провайдерам секретные ордеры на слежку за пользователями, причём факт существования таких ордеров запрещается разглашать. Некоторые провайдеры, формально не нарушая это предписание, стали обходить его так: они включали в отчёты пользователям уведомления об отсутствии запросов на слежку, а если в какой-то момент такое уведомление исчезало, это косвенно говорило о поступлении запроса. Такой способ получил название «свидетельство канарейки» в честь птиц, которые издавна служили шахтёрам живым индикатором загазованности.