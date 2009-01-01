Кто хотел доказать логическое противоречие в американской конституции на слушании о получении гражданства США?

Австрийский математик Курт Гёдель, известный формулировкой логических теорем о неполноте и их доказательствами, после начала Второй Мировой войны эмигрировал в США. В 1947 году он подал заявку на получение гражданства, и в ходе слушания судья спросил у него, какой был тип правительства в Австрии. Гёдель сказал, что сначала Австрия была республикой, однако из-за несовершенства конституции скатилась в диктатуру. На реплику судьи, что в Америке такое невозможно, Гёдель ответил: «Ещё как возможно, и я могу доказать это прямо здесь», однако судья увёл разговор в другую сторону. Впоследствии, однако, Гёдель не писал и не рассказывал, в чём именно заключается логическая ошибка американской конституции.