Какие животные подвержены синдрому воздушного шарика?

Синдромом воздушного шарика называют состояние ежа, когда он сильно увеличивается в размерах из-за скопившегося под кожей газа. Такое может случиться при наличии инфекций или повреждённых кожных покровов, и, если газ вовремя не выпустить, животное может умереть. Подобный синдром уникален для ежей потому, что в нормальном состоянии у них под кожей есть пустоты, исчезающие при сворачивании в клубок.