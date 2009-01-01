О чём может свидетельствовать внезапная ясность ума у людей с сильными психическими расстройствами?

В медицинской литературе описано немало случаев так называемой терминальной ясности, когда страдающие сильными психическими или неврологическими расстройствами пациенты незадолго до смерти испытывают облегчение и возвращение нормальной умственной активности. Ясность может наступать по нарастающей в течение нескольких предшествующих смерти дней, а может даже проявиться внезапно всего лишь на несколько часов. Наличие таких состояний ставит под вопрос концепцию необратимости и неизлечимости расстройств наподобие болезни Альцгеймера. Механизм терминальной ясности пока не изучен, существует лишь предположение о том, что в предсмертном состоянии в организме происходит повышенный выброс нейромедиаторов и гормонов кортиколиберинов, каким-то образом положительно воздействующих на некоторые области мозга.