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На каком древнем архитектурном сооружении дважды в год проявляется тень змеи?
Пирамида Кукулькана в древнем городе майя Чичен-Ица посвящена божеству Пернатому змею. Она спроектирована таким образом, что дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствий, тень от ступенчатых рёбер падает на балюстраду. В этот момент тень напоминает извивающуюся змею — весной она как бы ползёт вверх, а осенью спускается вниз.
Источник: Википедия / Пирамида Кукулькана