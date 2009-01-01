На каком древнем архитектурном сооружении дважды в год проявляется тень змеи?

Пирамида Кукулькана в древнем городе майя Чичен-Ица посвящена божеству Пернатому змею. Она спроектирована таким образом, что дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствий, тень от ступенчатых рёбер падает на балюстраду. В этот момент тень напоминает извивающуюся змею — весной она как бы ползёт вверх, а осенью спускается вниз.