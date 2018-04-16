На какой картине почти век вместо осени видели весну?

В Серпуховском музее 94 года экспонировалась картина Шишкина «Лес весной», пока искусствоведы не указали на возможную ошибку. Дело в том, что в Саратовском музее имеется сделанная учеником Шишкина копия этой работы под названием «Болото в лесу» и подписью на обратной стороне холста «Последний лист». Выяснилось, что оригинал выставлялся на выставке передвижников именно как «Последний лист», а после тщательного его осмотра сотрудники обнаружили полустёртую подпись углём «Осень. Шишкин».