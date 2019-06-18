За счёт чего морда собаки нравится человеку больше, чем морда волка?

Мимические мышцы волков и собак очень похожи, однако одна из них, которая отвечает за поднимание внутренней части брови, у собак развита гораздо сильнее. Учёные предполагают, что повлиявшая на это мутация могла стать важной частью одомашнивания собак людьми в далёком прошлом. При поднимании бровей глаза собак становятся больше — как у ребёнка, что нравится людям, а ещё такое движение имитирует мимику огорчённого человека, вызывая желание позаботиться о четвероногом друге.