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Почему кинематографистам сложно снимать сцены про злых собак?

Почему кинематографистам сложно снимать сцены про злых собак?

Собака может вилять хвостом под влиянием разных эмоций, однако чаще всего это воспринимается как признак дружелюбия. Эту проблему приходится решать кинематографистам в сценах, где собака должна иметь устрашающий вид, потому что на съёмочной площадке в окружении многих людей и в ожидании вкусной награды собаки почти не опускают хвосты. При съёмках «Куджо» их привязывали к лапам задействованных сенбернаров. В более современных картинах виляющие хвосты удаляют с помощью компьютерной графики — так поступили с хаски, которые играли волков в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

Источник: Truth of Fiction? / Sometimes Dogs or Wolves in Movies Need CGI Tails Because They’re So Excited to be Doing a Good Job Acting,

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