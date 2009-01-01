Почему кинематографистам сложно снимать сцены про злых собак?

Собака может вилять хвостом под влиянием разных эмоций, однако чаще всего это воспринимается как признак дружелюбия. Эту проблему приходится решать кинематографистам в сценах, где собака должна иметь устрашающий вид, потому что на съёмочной площадке в окружении многих людей и в ожидании вкусной награды собаки почти не опускают хвосты. При съёмках «Куджо» их привязывали к лапам задействованных сенбернаров. В более современных картинах виляющие хвосты удаляют с помощью компьютерной графики — так поступили с хаски, которые играли волков в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».