Можно ли сориентироваться в лесу по расположению мха на деревьях?

Заблудившимся в лесу нередко советуют, что направление на север можно определить по той стороне деревьев, где растёт больше мха. Утверждение не лишено логики: ведь мхи получают воду только из окружающей среды, поэтому любят влажные места, а раз солнце больше всего светит с юга, то мхам комфортнее на северной стороне ствола. Однако это правило будет соблюдаться редко: в разреженных лесах при низкой влажности воздуха. В лесах же густых, с высокими кустарниками и травами или заболоченных мох растёт на всех сторонах одинаково. Важен также наклон: деревья редко растут строго вертикально, и мхи скорее выберут то место у их подножий, куда стекает больше воды после дождя.