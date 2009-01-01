Какие растения способны «удушать» другие деревья?

Некоторые виды растений рода Ficus, в том числе баньян, называют фикусами-душителями. Свой жизненный путь они начинают как эпифиты, то есть используют другие деревья в качестве физической опоры, но питаются самостоятельно. Постепенно их корни достигают земли, а сам фикус полностью обвивает растение-хозяин, которое, будучи лишённым света, умирает. В конечном счёте фикус-душитель принимает форму бывшего хозяина, обладая при этом полым центром.