Почему археологи очень редко находят скелеты на месте битвы при Ватерлоо?

За всю историю археологических раскопок на месте битвы при Ватерлоо было найдено считанное число скелетов, хотя тысячи погибших солдат и лошадей были похоронены в братских могилах. Большое количество костей собрали работники бельгийских фабрик по производству сахара: костная мука в то время использовалась в технологическом процессе обеления коричневого сахара, полученного из сахарной свёклы. Другая часть останков была переработана в удобрения.