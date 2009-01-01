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Почему археологи очень редко находят скелеты на месте битвы при Ватерлоо?
За всю историю археологических раскопок на месте битвы при Ватерлоо было найдено считанное число скелетов, хотя тысячи погибших солдат и лошадей были похоронены в братских могилах. Большое количество костей собрали работники бельгийских фабрик по производству сахара: костная мука в то время использовалась в технологическом процессе обеления коричневого сахара, полученного из сахарной свёклы. Другая часть останков была переработана в удобрения.
Источник: Daily Mail / Battle of Waterloo dead may have been used to make white sugar