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Почему археологи очень редко находят скелеты на месте битвы при Ватерлоо?

Почему археологи очень редко находят скелеты на месте битвы при Ватерлоо?

За всю историю археологических раскопок на месте битвы при Ватерлоо было найдено считанное число скелетов, хотя тысячи погибших солдат и лошадей были похоронены в братских могилах. Большое количество костей собрали работники бельгийских фабрик по производству сахара: костная мука в то время использовалась в технологическом процессе обеления коричневого сахара, полученного из сахарной свёклы. Другая часть останков была переработана в удобрения.

Источник: Daily Mail / Battle of Waterloo dead may have been used to make white sugar

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