Какая рождественская песня изначально не задумывалась таковой?

Песня «Jingle Bells», сочинённая Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году, была опубликована им под названием «The One Horse Open Sleigh». По одной версии, песня была задумана как застольная, по другой — предназначалась для исполнения хором воскресной школы на День благодарения, хотя сомнительность этого варианта обусловлена текстом, повествующим об уединении парочки на санной прогулке вдали от родителей и наблюдателей. Хотя в песне не упоминается ни один праздничный атрибут, с течением времени она завоевала популярность и стала ассоциироваться прежде всего с Рождеством.