Каким образом болота Сардинии повлияли на выбор названия столицы Аргентины?

Долгое время врачи объясняли возникновение многих болезней миазмами, а слово «малярия» буквально означает по-итальянски «плохой воздух». Когда арагонцы завоевали Сардинию, они построили штаб на возвышающемся над Кальяри холме, назвав его «Буэн Айр» — «хороший воздух», так как сюда не доходил запах болот. Вскоре на холме был возведён храм, где установили статую Девы Марии, которую многие испанские мореплаватели считали своей покровительницей, ведь «буэн айр» можно было истолковать и как «добрые ветра». Конкистадор Педро де Мендоса назвал в её честь крепость в Южной Америке, на месте которой затем возник город, известный теперь как Буэнос-Айрес. Так совпало, что он находится ниже границы распространения американских малярийных комаров.