Кто и где обнаружил самый старый камень нашей планеты?

Экипаж «Аполлона-14» привёз с Луны 9-килограммовый камень, названный «Большой Бертой». В 2019 году учёные тщательно обследовали его и обнаружили фрагмент минерала циркона, который сильно отличался по составу от других включений циркона в пробах лунного грунта, но был очень близок к земным образцам. Вероятнее всего, он прилетел на спутник именно с Земли — например, как метеороид, отколовшийся в результате падения астероида. А возраст образца, определённый примерно в 4 млрд лет, позволяет считать этот фрагмент самым старым известным камнем нашей планеты.