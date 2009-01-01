Как проявилось предвзятое отношение к женщинам при вручении Нобелевской премии Марии Кюри?

Первый раз Марию и Пьера Кюри выдвинули на соискание Нобелевской премии в 1902 году, но в тот раз награда досталась другим. Через год группа более известных учёных номинировала Пьера Кюри и Анри Беккереля, не упомянув Марию. Когда Пьер узнал об этом, он добился от Нобелевском комитета включения жены в список номинантов. Однако даже при вручении премии Марию не посчитали равной мужчинам, ведь денежный приз был разделён поровну: одна половина досталась Беккерелю, другая — супругам Кюри.