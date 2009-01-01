В каком году советские и американские телезрители увидели новогодние обращения чужих лидеров?

В 1987 году с новогодним обращением к жителям СССР выступил президент США Рональд Рейган. Американские телезрители, в свою очередь, увидели поздравление Михаила Горбачёва. Оба лидера большую часть речи посвятили подписанному в декабре Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выразили надежду на дальнейшее укрепление мира.