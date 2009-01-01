Какой американский президент больше известен в Парагвае, чем у себя на родине?

Ратерфорд Бёрчард Хейс был выбран президентом США со скандальным пересчётом голосов в нескольких штатах, отслужил только один срок с 1877 по 1881 годы, и практически забыт на родине. Зато он стал национальным героем другого государства — Парагвая. Длящийся много лет территориальный спор между Парагваем и Аргентиной относительно большого куска степной равнины Гран-Чоко пригласили разрешить Хейса в качестве третейского судьи. Присуждённые им Парагваю земли составляют больше половины его современной территории. Именем Хейса здесь названы регион и его административный центр, футбольный клуб, каждый год в честь президента устраивается фестиваль.