Что стало причиной сотрудничества математиков Кокса и Цукера?

Когда аспиранты Принстонского университета Дэвид Кокс и Стивен Цукер познакомились друг с другом, они решили, что непременно должны написать совместную статью, ведь стоящие рядом фамилии совпадают с непристойностью (Cox-Zucker и «cocksucker»). Итогом их сотрудничества стал алгоритм в области алгебраических поверхностей, известный как машина Кокса-Цукера.