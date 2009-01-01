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Какой военачальник жил в собственной камере после освобождения из тюрьмы, сочтя наказание слишком мягким?

Какой военачальник жил в собственной камере после освобождения из тюрьмы, сочтя наказание слишком мягким?

Генерал Хитоси Имамура был командующим японскими войсками при завоевании Голландской Ост-Индии, а затем Новой Гвинеи и Соломоновых островов. После капитуляции он был обвинён в военных преступлениях — в частности, в том, что не смог остановить своих подчинённых от зверств по отношению к мирным гражданам и военнопленным. Заключение Имамура отбывал в токийской тюрьме, откуда был освобождён в 1954 году, однако, сочтя наказание слишком мягким, построил копию тюремной камеры в своём саду и жил там ещё 14 лет до самой смерти.

Источник: Wikipedia / Hitoshi Imamura

Вторая Мировая война Индонезия наказания Папуа — Новая Гвинея Соломоновы острова тюрьмы Япония

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