Какая математическая теорема была впервые доказана в эпизоде мультсериала?

По сюжету 10 эпизода 7 сезона «Футурамы» профессор Фарнсворт с Эми изобрели машину для обмена разумами, и герои начали переселяться в чужие тела. Постепенно всё запуталось, и к концу серии все захотели вернуться в свои тела обратно — тогда на помощь пришли баскетболисты «Гарлем Глобтроттерс», которые математически обосновали, что для этой операции требуются два запасных организма. Автор сценария Кен Килер, обладатель учёной степени по математике, специально для этого эпизода сформулировал теорему в области теории групп, доказательство которой и было представлено на экране.