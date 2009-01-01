Какая пасхалка в «Операции „Ы“» содержится в обычной на первый взгляд табличке на двери библиотеки?

В известном диалоге из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» директор базы отчитывает Труса, который привлёк внимание старухи простым естественным вопросом «Как пройти в библиотеку?», но сделал это в три часа ночи. Между тем, в новелле «Наваждение» из этой же картины есть кадр, когда Шурик выходит из библиотеки. Табличка на двери гласит, что выдача книг осуществляется с 3:00 до 18:00.