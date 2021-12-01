Какие животные наиболее приспособлены к употреблению алкоголя?

Хомяков называют чемпионами животного мира по толерантности к алкоголю. Их печень расщепляет этанол настолько эффективно, что они без труда могут выпить 18 г чистого алкоголя на килограмм массы в день, что примерно соответствует употреблению средним человеком 1,5 л спирта. Возможное объяснение этой адаптации заключается в особенностях питания: в дикой природе хомяки часто запасают в своих норах фрукты и зёрна злаков, которые ферментируются в течение зимы и становятся всё более насыщенными алкоголем.