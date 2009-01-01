В каком месте планеты после удара гольфиста мяч может находиться в воздухе больше часа?

Шведский город Хапаранда и финский Торнио фактически являются одним населённым пунктом, а граница проходит по реке Турнеэльвен. В дельте этой реки находится поле для гольфа клуба «Green Zone», причём 11 лунок расположены на территории Швеции, а ещё 7 на территории Финляндии. Из-за разных часовых поясов удары к шестой лунке можно считать самыми долгими в мире: мяч летит примерно 1 час и 5 секунд.