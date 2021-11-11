Откуда взялось утверждение, что советская власть хотела обобществить женщин?

В большом числе источников можно встретить утверждения, будто бы после Октябрьской революции большевики помимо обобществления земли пытались сделать то же с женщинами. Приводятся даже тексты декретов советов различных уровней об отмене частного владения женщинами, декларирующие право любого представителя трудового класса на безотказный доступ к телу совершеннолетних гражданок. Такие указы, однако, печатались без ведома властей, которые старались подобные инициативы жёстко пресекать. Известен случай московского торговца Хватова, приглашавшего путём расклейки «декретов» посетителей в «Дворец любви коммунаров», который по сути был обычным публичным домом. Тем не менее, слухи о скандальной реформе быстро распространялись, использовались белыми в антисоветской агитации и даже дошли до американского Конгресса, где прибывший из России американец Саймонс полностью подтвердил их сенаторам.