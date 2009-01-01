Какой любовный роман, задуманный автором как худший в истории, стал бестселлером?

Разочаровавшись в популярной литературе, американский журналист Майк Макгрэди в 1966 году задался целью создать худший любовный роман в истории. Он предложил коллегам написать по одной главе, в каждой из которых домохозяйка заводит женатого любовника, при этом требовались отсутствие художественной ценности и акцент на сексе. Посчитав, что какая-то глава написана слишком хорошо, Макгрэди отправлял её автору на переписку. Через три года он объединил все тексты в одну книгу, издав её под названием «Незнакомка пришла нагой». Роман разошёлся тиражом в несколько миллионов экземпляров и долгое время входил в список бестселлеров.