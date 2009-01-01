Каким образом британцы и американцы сильно сократили вес почтовой корреспонденции во время Второй Мировой?

Во время Второй Мировой войны британцы и американцы для оптимизации доставки писем военным в дальних странах запустили систему фотопочты, или V-mail. Письма в открытом виде фотографировались, затем фотоплёнки транспортировались к местам военных действий, и послания печатались из них снова. Эта технология позволила сильно снизить вес корреспонденции, освободив место для военных грузов. Недостатками системы были небольшой размер листа (примерно 11×13 см) и обязательная проверка писем цензорами.