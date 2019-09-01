В каком собрании делегатов к порядку призывают молотком Тора?

У председателя Генеральной Ассамблеи ООН не совсем обычный молоток. Массивный резной сувенир был изготовлен в Исландии как государстве со старейшим в мире парламентом, а в ООН по случаю открытия новой штаб-квартиры в 1952 году его передал Тор Торс. Таким образом, делегатов к порядку призывают молотком Тора. Однажды он сломался, когда председатель сильно стучал им в ответ на стук Хрущёва ботинком по столу, после чего исландцы сделали копию. Вторая копия понадобилась, когда в 2005 году молоток просто исчез.