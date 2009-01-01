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Гимны каких государств основаны на одной мелодии?
В Финляндии нет утверждённого национального гимна. Однако повсеместно, в том числе на спортивных соревнованиях, таковым выступает песня «Maamme». Её мелодия написана композитором немецкого происхождения Фредриком Пациусом, а слова на шведском языке — поэтом Йоханом Людвигом Рунебергом, хотя впоследствии появился и финноязычный вариант текста. Точно такая же мелодия служит официальным гимном Эстонии.
Источник: Википедия / Гимн Финляндии