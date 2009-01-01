Каким образом американцы могли смотреть телепередачи со стереозвуком ещё до внедрения стерео в телесигнал?

Стереозвук в американском телевещании появился в 1984 году. Однако ещё с 1958 года жители могли смотреть некоторые передачи в стерео. Дополнительный звуковой канал передавался по местным радиостанциям: зрителю предлагалось включить приёмник и расположить его на несколько метров правее телевизора.