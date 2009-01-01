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Каким образом американцы могли смотреть телепередачи со стереозвуком ещё до внедрения стерео в телесигнал?

Каким образом американцы могли смотреть телепередачи со стереозвуком ещё до внедрения стерео в телесигнал?

Стереозвук в американском телевещании появился в 1984 году. Однако ещё с 1958 года жители могли смотреть некоторые передачи в стерео. Дополнительный звуковой канал передавался по местным радиостанциям: зрителю предлагалось включить приёмник и расположить его на несколько метров правее телевизора.

Источник: Journal of Sonic Studies / The Legacy of Broadcast Stereo Sound

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