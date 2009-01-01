Какой принцип работы был у первых беспроводных пультов дистанционного управления?

Первый беспроводной пульт дистанционного управления под маркой Zenith Flash-Matic был выпущен в США в 1955 году. Это был фонарик, который надо было направлять в один из углов экрана, где свет воспринимали четыре фоторезистора, отвечающие за включение и выключение питания и звука, а также листание каналов. Недостатком конструкции было то, что элементы могли активироваться любым другим источником света, в том числе солнечным лучом. В следующем году та же компания разработала Zenith Space Command с совершенно другим принципом работы. Это было полностью механическое устройство с четырьмя кнопками, при нажатии которых издавался ультразвук на определённой частоте, а установленный на телевизоре приёмник его интерпретировал.