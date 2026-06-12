Почему фильм «Zyzzyx Road» собрал в прокате всего 30 долларов?

Антирекорд американского проката с официальными сборами в 30 долларов принадлежит триллеру 2006 года «Zyzzyx Road» с бюджетом около 1,2 миллиона долларов. Это был не обычный провал, а побочный эффект формального проката: создатели делали ставку на зарубежный рынок и не планировали полноценный показ в США до зарубежных продаж, однако не могли полностью отказаться от него из-за требований Гильдии киноактёров США. Они за 1000 долларов арендовали один зал в далласском кинотеатре, где фильм показывали неделю и только в полдень. Всего было куплено шесть билетов. Зарубежные DVD-права тоже не окупили затрат: к концу 2006 года они принесли около 368 тысяч долларов.