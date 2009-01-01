Какое число нужно набрать в поисковике, чтобы увидеть засунувших головы в холодильник людей?

Если в поисковике набрать «241543903», то можно увидеть множество фотографий людей, засунувших голову в холодильник. Флешмоб начался в 2009 году, когда американский художник Дэвид Хорвиц опубликовал первое фото такого рода, сопроводив указанной последовательностью цифр, и призвал подписчиков последовать его примеру. Идея быстро завирусилась в соцсетях, став особенно популярной в Бразилии и Японии. При этом число 241543903 никакого тайного смысла не несёт: Хорвиц получил его, скомбинировав серийный номер своего холодильника со штрих-кодами на некоторых продуктах.