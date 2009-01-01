Где можно увидеть жену лейтенанта Коломбо?

В детективном сериале «Коломбо» заглавный герой часто упоминает свою жену, хотя та ни разу не появляется в кадре. Когда в 1978 году шоу было остановлено из-за отказа Питера Фалька продлевать контракт, телеканал NBC решил снять спин-офф «Миссис Коломбо», повествующий о раскрывающей преступления телерепортёре. Её муж тоже упоминался, но в кадре отсутствовал, а с развитием сюжета они даже успели развестись. Из-за низких рейтингов «Миссис Коломбо» прекратили снимать после 13 эпизода. А когда в 1989 году возобновили оригинальный «Коломбо», развод проигнорировали — герой Фалька был снова счастливо женат.