Какой фильм о финансовом аферисте был снят на похищенные деньги?

Фильм «Волк с Уолл-стрит» повествует о карьере брокера, уличённого в аферах. Уже после выхода картины выяснилось, что продюсер Риза Азиз снял её на деньги, похищенные из государственного малайзийского фонда 1MDB. В скандале был замешан и его отчим Наджиб Тун Разак, занимавший тогда должность премьер-министра Малайзии и впоследствии осуждённый за финансовые преступления.