Какой выпуск «Разрушителей легенд» способствовал пересмотру дела приговорённых к пожизненному заключению?

В некоторых фильмах есть сцены, когда пожар начинается от попадания зажжённой сигареты в разлитый бензин, однако возможность такого события была опровергнута в одном из выпусков «Разрушителей легенд». В 2007 году его посмотрел американец Джон Гальван, уже отсидевший 21 год из пожизненного срока. 18-летнего Гальвана следователь под пытками заставил дать признательные показания о том, что именно от брошенной сигареты начался пожар, повлёкший смерть двух человек. Пожизненное заключение дали также двум его якобы сообщникам. Последовали годы разбирательств, включавшие научные эксперименты в государственных комиссиях, но только в 2022 году все трое были выпущены на свободу.