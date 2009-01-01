Почему яркий окрас не мешает тиграм успешно охотиться?

Оранжевый окрас тигров, на наш взгляд, делает их сильно заметными в зелёном лесу. Однако большинство млекопитающих, которые являются потенциальными жертвами тигров, обладают дихроматическим зрением. Они не различают оттенки красного и зелёного, и тигр в их глазах вполне может сливаться с листвой и травой. Кстати, хищники в процессе эволюции не обзавелись зелёным мехом по причине того, что в организме млекопитающих в принципе отсутствуют механизмы продуцирования такого окраса. Исключением из правила можно назвать ленивца, да и то его цвет обусловлен живущими в меху водорослями.