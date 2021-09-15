Каковы наиболее распространённые присказки в игре «Камень, ножницы, бумага»?

При игре в «Камень, ножницы, бумага» после произнесения этих слов участники говорят ещё одну присказку из трёх слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много, самые популярные из них «Цу-е-фа» и «Раз-два-три». Некоторые российские регионы стоят особняком: так, в Омской области чаще всего говорят «Ван-чу-вэс», в Пермском крае — «Бу-ци-фа», а на Камчатке — «Чин-гис-хан».