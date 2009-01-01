Почему американские вертолёты называют в честь индейских племён?

Американские вертолёты традиционно называют в честь индейских племён: Sioux, Lakota, Apache и так далее. Этот принцип был выбран исходя из тактики боевого применения вертолётов, которые часто атаковали противника с фланга и быстро ретировались. Точно так же, и часто весьма успешно, действовали коренные американцы в борьбе против войск США и Канады.