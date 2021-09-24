Кто является автором фразы о плывущем мимо трупе врага?

В сочинениях Сунь-Цзы, Лао-цзы, Конфуция и других китайских мудрецов не встречается изречение о том, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага. Более того, в таком варианте в литературе фразу можно встретить только со второй половины 20 века, а до этого господствовал её «сухопутный» вариант, когда труп врага проносят мимо крыльца сидящего. Известное нам выражение может быть гибридом этого варианта с какой-либо китайской пословицей о реке.