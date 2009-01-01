Какой орган, по мнению древних медиков, начинал блуждать по организму и вызывать истерию?

В давние времена диагноз «истерия» ставили почти одним женщинам, а причиной её считали матку, которая начинала блуждать по организму и вызывать симптомы в тех органах, куда она примкнёт. Само название болезни происходит от греческого слова «истера», что и означает «матка». С развитием медицины истерия перешла в категорию психических заболеваний. По причине того, что в понятие истерии вкладывали слишком широкий круг состояний, в современных классификаторах болезней она вообще отсутствует. Её проявления теперь относят к истерическому расстройству личности, паническим расстройствам, диссоциативным расстройствам и некоторым другим группам.