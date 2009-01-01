С какими моллюсками часто сражаются рыцари на полях средневековых книг?

В средневековых европейских книгах довольно часто встречаются изображения рыцарей, сражающихся с улитками. У историков нет единого мнения насчёт того, что именно символизирует такой сюжет. Согласно одной версии, улитки изображают ломбардийцев, которые в те времена пользовались дурной славой из-за жажды наживы и трусости. Другая версия состоит в том, что подобная битва — это аллегория трусости в целом, высмеивающая воинов, опасающихся слабых врагов.