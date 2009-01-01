Когда празднуют день теоремы Пифагора?

Время от времени математики празднуют день теоремы Пифагора. Регулярности в праздниках нет, а дата выбирается так, чтобы сумма квадратов числа и номера месяца равнялась квадрату двух последних цифр года. Последний раз праздник выпал на 16 декабря 2020 года (16² + 12² = 20²), а следующий придётся на 24 июля 2025 года.