Каким образом Япония помогала Польше во время Второй Мировой войны?

Несмотря на союз с Третьим Рейхом, Япония старалась поддерживать Польшу после начала германского вторжения. Агенты японской разведки снабжали поляков информацией и помогли эвакуировать часть золотого запаса страны в Швецию. Тиунэ Сугихара, японский консул в Вильнюсе, помог спастись нескольким тысячам польских и литовских евреев. Не имея даже изначально разрешения своего правительства, он организовал выдачу виз, с которыми беженцы через территорию СССР прибывали в Японию, а из неё эмигрировали в другие страны.