Почему борцы за объединение Италии писали на стенах восхваление Верди?

Во время Рисорджименто, борьбы итальянцев за независимость во второй половине 19 века, на стенах домов Милана и Венеции часто можно было увидеть надписи «Viva Verdi». Формально их можно было принять за прославление известного композитора, однако жители вкладывали в слово «Verdi» другой смысл: «Vittorio Emanuele Re D'Italia». Этот девиз означал желание объединить всю Италию во главе с Виктором Эммануилом II, королём Сардинского королевства.