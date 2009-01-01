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Почему борцы за объединение Италии писали на стенах восхваление Верди?

Почему борцы за объединение Италии писали на стенах восхваление Верди?

Во время Рисорджименто, борьбы итальянцев за независимость во второй половине 19 века, на стенах домов Милана и Венеции часто можно было увидеть надписи «Viva Verdi». Формально их можно было принять за прославление известного композитора, однако жители вкладывали в слово «Verdi» другой смысл: «Vittorio Emanuele Re D'Italia». Этот девиз означал желание объединить всю Италию во главе с Виктором Эммануилом II, королём Сардинского королевства.

Источник: Wikipedia / Viva Verdi

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